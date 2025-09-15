Burkina – Liptako– Célébration – Centenaire – CHR-

Dori : Le CHR célèbre son centenaire sous le signe de la résilience et du progrès

Dori, (AIB) – Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé le dimanche 14 septembre 2025 à Dori, la cérémonie marquant le lancement officiel des activités du centenaire du Centre hospitalier régional (CHR). Placée sous le thème « 100 ans de médecine au Sahel : des acquis pour consolider l’avenir », cette commémoration a été l’occasion de rendre hommage aux générations de soignants et d’annoncer de nouvelles perspectives pour la structure.

Une cérémonie riche en symboles

La célébration du centenaire du CHR de Dori a mobilisé les corps constitués, le personnel de santé et les populations de la capitale régionale du Sahel. Elle a été l’occasion pour, le ministre de la Santé de procéder à l’inauguration d’une colonne d’endoscopie, un appareil moderne destiné à explorer et traiter les organes internes tels que le tube digestif, les voies respiratoires ou encore les articulations.

Le Dr Kargougou a ensuite visité plusieurs services de l’hôpital, notamment la pédiatrie, la médecine et la maternité, où il s’est entretenu avec les agents de santé sur leurs conditions de travail et leurs attentes.

Prenant la parole, le secrétaire général de la région du Sahel, M. Auguste Kinda, a rappelé que « un siècle d’existence, c’est un siècle de sacrifice, de dévouement et de résilience ». Pour lui, le CHR de Dori est bien plus qu’un simple centre de soins. « C’est un symbole d’humanité et de progrès, érigé au cœur d’une région confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires », a-t-il insisté.

M. Kinda a également rendu un vibrant hommage aux générations d’agents qui ont contribué, parfois dans des conditions très difficiles, à bâtir l’histoire du CHR avec leur sueur et leur compétence.

Au nom du personnel du CHR, M. Irisso Ouédraogo a rappelé qu’en 1925, l’hôpital n’était qu’un simple dispensaire, comparable à l’« arbre du Ténéré », symbole d’un repère vital dans le désert. Il a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de la structure un pôle d’excellence sanitaire dans le Sahel.

M. Ouédraogo a par ailleurs lancé un appel aux populations de la région ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers afin qu’ils continuent à soutenir le CHR pour en faire un outil encore plus performant au service des malades.

Le représentant de la société minière IAMGOLD Essakane SA, M. Frank Napon, a assuré que son entreprise « ne ménagera aucun effort pour soutenir les acteurs sanitaires du Sahel ». De son côté, le représentant des partenaires techniques et financiers, M. Gervais Ouattara, a salué « l’excellence des relations » entre ces acteurs humanitaires et le CHR de Dori.

Dans son intervention, le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction face à la résilience et à l’engagement des acteurs de santé dans la région du Sahel en général et au CHR de Dori en particulier. Il a annoncé que le gouvernement, sous l’impulsion du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, prévoit de renforcer très bientôt le plateau technique du CHR avec du matériel médico-technique de pointe.

Parallèlement, les ressources humaines seront étoffées par du personnel qualifié, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et de répondre aux besoins croissants des populations.

La célébration du centenaire du CHR de Dori a été à la fois un moment de souvenir, de reconnaissance et de projection vers l’avenir. En rendant hommage aux pionniers et en inaugurant de nouveaux équipements, les autorités ont réaffirmé leur volonté de consolider les acquis. Dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, le CHR de Dori demeure un repère de résilience et d’espérance pour les populations du Sahel.

Ali Mamoudou Maiga

Aib Séno