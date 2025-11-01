Burkina – Liptako – Commémoration- FAN

Dori: le 65e anniversaire des FAN commémoré sous le signe de l’hommage aux pionniers et soldats tombés.

Dori, 1er nov. 2025 (AIB) – Les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) du Sahel ont commémoré, le samedi 1er novembre 2025 à Dori, le 65ᵉ anniversaire de la création de l’armée burkinabè. La cérémonie, présidée par le haut-commissaire du Yagha, Adama Koussoubé, a été marquée par des hommages, des décorations et un message fort d’unité et d’engagement au service de la nation.

Réunis au carré d’armes du camp Liptako de Dori, les participants ont rendu un vibrant hommage aux pionniers de la création et du développement de l’armée nationale. La cérémonie, sobre mais empreinte de solennité, a été ponctuée par une prise d’armes, des décorations et la lecture du message du ministre de la Défense, livré par le commandant Fayçal Ilboudo, représentant le commandant de la 4ᵉ région militaire.

Dans son adresse, le ministre a salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur et exprimé sa reconnaissance aux blessés de guerre ainsi qu’à l’ensemble des militaires et civils qui œuvrent, souvent au prix du sacrifice, à la défense du territoire national. Il a souligné que cette commémoration se veut non seulement un moment de souvenir, mais aussi d’engagement renouvelé en faveur de la souveraineté et de la sécurité du Burkina Faso.

Le message ministériel a mis en lumière les résultats encourageants enregistrés ces derniers mois sur le terrain des opérations. Grâce à des actions coordonnées et de grande envergure, les FDS et les VDP ont réussi à affaiblir de manière significative les capacités des groupes armés terroristes.

Ces progrès, selon le ministre, sont le fruit d’une réorganisation stratégique, d’un renforcement des capacités logistiques et d’une augmentation substantielle des effectifs au sein des forces armées.

L’accent a également été mis sur l’amélioration du moral des troupes et la consolidation de la cohésion entre les différentes composantes de la défense nationale.

Le ministre a salué la bravoure des FDS et la contribution déterminante des VDP, désormais considérés comme un pilier essentiel du dispositif sécuritaire national. Il a encouragé la poursuite de la dynamique actuelle, fondée sur la discipline, la loyauté et la solidarité entre forces armées et populations.

Le Burkina Faso, a réaffirmé le ministre, reste pleinement engagé au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), aux côtés du Mali et du Niger. Ensemble, les trois pays entendent mutualiser leurs moyens pour débarrasser l’espace confédéral du terrorisme et renforcer leur souveraineté collective.

Cette alliance, perçue comme une réponse panafricaine aux défis sécuritaires, repose sur une vision commune de la défense du territoire, du développement endogène et de la stabilité durable. Le ministre a ainsi appelé à la consolidation de ce bloc régional, garant, selon lui, d’une défense souveraine, populaire et intégrée, conformément au thème retenu pour cette 65ᵉ commémoration : « Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire ».

La cérémonie a également été l’occasion de récompenser la bravoure et la loyauté de neuf membres des forces armées nationales. Ces distinctions se composent d’une médaille d’honneur militaire, de sept médailles militaires et d’une médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.

Parmi les récipiendaires figurent l’adjudant-chef de gendarmerie Der Poda et l’adjudant des sapeurs-pompiers Paliwendé Gaétan Jules Dipama, qui ont exprimé leur gratitude à leurs supérieurs, à leurs familles et à la nation pour cette marque de reconnaissance.

