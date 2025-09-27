Burkina-Culture-Séno-SNC2026-Régionales

Dori : Lancement des compétitions de la Semaine régionale de la culture du Sahel

Dori, 26 septembre 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a procédé vendredi à Dori au lancement officiel des compétitions de la Semaine régionale de la culture (SRC) du Sahel. Au total, 94 artistes issus de plusieurs disciplines rivalisent de talent pour représenter la région à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC), prévue en 2026 à Bobo-Dioulasso.

Selon le directeur régional de la culture du Sahel, M. Bernard Saba, les compétitions regroupent cette année 16 inscrits en lutte traditionnelle, 7 en tir à l’arc, 5 en art culinaire et 65 en art du spectacle.

Il a invité les compétiteurs à cultiver l’esprit de fair-play et à accepter les verdicts des jurys. Il a également exhorté l’ensemble des acteurs culturels à soutenir les lauréats qui défendront les couleurs de la région du Sahel à la SNC.

M. Saba a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes et structures qui accompagnent le développement culturel dans le Sahel.

Le gouverneur Abdoul Karim Zongo a rappelé que la région du Sahel entend se distinguer lors de la Semaine nationale de la culture. « Nous n’irons pas à Bobo-Dioulasso pour faire de la figuration », a-t-il affirmé.

Il a insisté sur l’importance d’un travail rigoureux des jurys afin que les représentants retenus incarnent la résilience et la créativité de la région. Pour lui, la culture est un vecteur de fierté et de résistance face aux défis sécuritaires et socio-économiques.

Au nom des parrains de la manifestation, M. Maïga Issaka a salué l’engagement des autorités régionales et des acteurs culturels. Selon lui, la tenue de cette Semaine régionale de la culture traduit la détermination du Sahel à rester debout malgré les épreuves.

Il a souligné que cet événement promeut des valeurs essentielles telles que la paix, la tolérance et le vivre-ensemble, qui constituent le socle de la cohésion sociale dans la région.

Le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Dori, M. Boureima Dicko, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations venues participer à l’événement.

Il a indiqué que la ville de Dori est honorée d’accueillir ces compétitions qui constituent un espace de promotion du patrimoine culturel et un cadre de brassage intergénérationnel. Il a traduit la reconnaissance de la commune aux organisateurs pour le choix porté sur Dori.

Le lancement de la Semaine régionale de la culture du Sahel à Dori a donné le coup d’envoi à une série de compétitions qui mettent en lumière les talents locaux. Avec 94 artistes engagés dans quatre disciplines, la région entend affirmer son identité culturelle et se préparer activement à la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Plus qu’une compétition, l’événement se veut un symbole de résilience, de fierté et de cohésion pour les populations du Sahel.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno