Burkina – Sahel – Éducation – Conseil – Résultats – Planification

Dori : La DREPPNF du Sahel évalue ses performances et trace les perspectives de 2025

Dori, 24 juillet 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sahel a tenu du 23 au 24 juillet 2025 à Dori son premier conseil de direction de l’année.

Présidée par le directeur régional Elhadji Boubacar, cette rencontre a permis de faire le bilan des activités de l’année écoulée et d’examiner le plan d’action 2025 dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant.

Malgré les défis sécuritaires persistants dans la région du Sahel, les services de la DREPPNF ont pu mener des activités pédagogiques et administratives dans les quatre provinces : Oudalan, Séno, Soum et Yagha. Les équipes techniques ont établi des actes administratifs, traîté des dossiers d’affectation et de concours. Le directeur régional a salué cette résilience des acteurs éducatifs, qui ont maintenu le fonctionnement du système scolaire malgré les contraintes.

L’une des activités saillantes menées au cours de l’année est de ce conseil a été l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), organisé dans des conditions jugées satisfaisantes. Pour la session 2025, sur 3 405 candidats inscrits, 3 288 ont effectivement pris part aux épreuves. Au total, 2 836 élèves ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 86,25 %. Ce résultat marque une progression de 2,76 points par rapport à 2024, où le taux était de 83,49 %. Ces chiffres témoignent des efforts conjoints des enseignants, encadreurs pédagogiques et responsables administratifs.

En dehors des examens, des activités d’encadrement pédagogique ont été menées tout au long de l’année scolaire. Le suivi des centres d’alphabétisation a été effectif dans plusieurs localités. Par ailleurs, les CEB ont également organisé des activités culturelles et sportives, contribuant au bien-être et à l’épanouissement des élèves. Ces initiatives participent à renforcer l’attachement à l’école dans un environnement parfois marqué par les déplacements forcés et l’insécurité.

Les travaux ont permis d’examiner en profondeur le plan d’action et le programme d’activités de la DREPPNF pour l’année 2025. L’accent sera mis sur la consolidation des acquis, le renforcement du suivi pédagogique, l’élargissement de la couverture éducative dans la région. Le directeur régional, M. Elhadji Boubacar, a exhorté les acteurs à poursuivre leur engagement, à innover et à rester solidaires pour relever les défis à venir.

Au terme des deux jours de travaux, les participants se sont engagés à maintenir la dynamique actuelle. Dans une région éprouvée par l’insécurité, les résultats obtenus sont porteurs d’espoir et traduisent la volonté de faire de l’éducation un pilier de résilience et de développement durable au Sahel.

Ali Mamoudou Maiga

Aib Séno