Dori : Deux nouveaux prêtres ordonnés dans une ambiance de foi et de fraternité

Dori, 12 juillet 2025 (AIB) – Le diocèse de Dori a célébré, ce samedi 12 juillet 2025, l’ordination presbytérale de deux nouveaux prêtres. L’Abbé Michael Okechukwu NWABUEZE, originaire du Nigeria, et l’Abbé Benjamin Komi Modjinou EGOU, du Togo, ont été ordonnés au cours d’une cérémonie empreinte de ferveur, à la paroisse cathédrale Sainte Anne de Dori.

C’est dans une ambiance spirituelle marquée par les chants liturgiques, la prière et le recueillement que les fidèles catholiques ont répondu présents pour assister à cette ordination présidée par Mgr Théophile NARE, Administrateur apostolique du diocèse de Dori. Les deux diacres ont reçu le sacrement de l’ordre par l’imposition des mains de l’évêque, devenant ainsi prêtres au service de Dieu et de son Église. L’événement a été une occasion de rendre grâce pour le don de nouvelles vocations sacerdotales au sein du diocèse.

Outre la grande mobilisation des fidèles venus de plusieurs localités, la cérémonie a enregistré la participation d’autorités administratives, coutumières et religieuses. Parmi elles, le Grand Imam de Dori, dont la présence a été saluée par les organisateurs. Dans une déclaration empreinte de sagesse et d’ouverture, il a adressé ses félicitations aux nouveaux prêtres et lancé un appel à la paix, à la tolérance et à l’unité entre les communautés religieuses.

La participation du Grand Imam et de leaders d’autres confessions religieuses a été perçue comme un geste fort de fraternité interreligieuse dans une région marquée par les défis sécuritaires et sociaux. L’Église catholique, par cet acte, réaffirme son engagement en faveur du vivre-ensemble et du dialogue interreligieux, socle de la cohésion sociale dans la région du Sahel.

Ces ordinations, qui intègrent deux prêtres venus d’autres pays africains, témoignent de la dimension universelle de l’Église et de la vitalité missionnaire du diocèse de Dori. Dans un contexte multiculturel et multiconfessionnel, cette cérémonie a renforcé le sentiment de communion et de solidarité entre les peuples. Le diocèse poursuit ainsi sa mission d’évangélisation et de promotion de la paix dans la diversité.

Ali Mamoudou Maiga

AIB Séno