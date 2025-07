BURKINA-DON-FASO-MEEBO

Don des motards à Faso Meebo : les initiateurs remercient les clubs membres pour le geste

Ouagadougou, 9 juil. 2025 (AIB)- Les initiateurs et coordonnateurs des motards du Faso qui ont fait un don de ciment samedi à Faso Meebo, ont adressé un message de remerciement et de reconnaissance parvenu à l’AIB mercredi, à tous les clubs membres de motards, sympathisants et pays amis.

« Dans le cadre du soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, les initiateurs et coordonnateurs de l’activité (Ounteni Ouoba, Cheick Tidiane Ouédraogo, Julio Lucrèce Bazi et Ahmed Drabo), adressent leurs remerciements et leur pleine reconnaissance à tous les clubs de motards, sympathisants et pays amis », peut-on lire dans le message.

« Par l’engagement, la dignité, la loyauté et l’intégrité, vive le Burkina Faso d’aujourd’hui et de demain. La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! », a-t-il conclu.

Voici la liste des clubs membres et pays amis concernés par les remerciements

Ouaga

Motard du Faso (MDF) West Coast Adventure (WCA) Cross Team Faso (CTF) Elite Bikers Club (EBC) Free Bikers Les Bikeuses Burkinabé (LBB) ⁠Motards solitaires (pas de club) ⁠équipe de dimanche (sympathisants motards) ⁠Mme Sawadogo Assita (EPEXI-CGS) ⁠ Mme PARE Awa (restauratrice)

Bobo

West Burkina Bikers (WBB) Dafra riders Liberty riders

Les pays amis (Niger et Togo)