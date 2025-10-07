Burkina – Djôrô – collectivité – territoriale – développement

Djôrô : Lancement du processus d’élaboration du Plan Régional de Développement 2026-2030

Gaoua, 6 octobre 2025 (AIB) – Le processus d’élaboration du Plan Régional de Développement (PRD) 2026-2030 du Djôrô a été officiellement lancé ce lundi 6 octobre 2025, au cours d’une cérémonie présidée par le président de la Délégation spéciale régionale, Siaka Barro, dans la salle de conférence du Conseil régional.

La rencontre a mobilisé les autorités administratives, les services techniques déconcentrés, les partenaires au développement, les organisations de la société civile ainsi que le secteur privé.

M. Barro a salué la mobilisation des acteurs et rappelé que la région a déjà conduit trois cycles de planification, le dernier couvrant la période 2019-2023. Selon lui « l’élaboration d’un nouveau PRD est un acte de vision partagée et d’engagement collectif », avant d’inviter l’ensemble des participants à contribuer à produire un document réaliste, crédible et aligné aux priorités nationales et locales.

La rencontre a permis aux participants de prendre connaissance du calendrier du processus et d’échanger sur la méthodologie de travail et le cadre institutionnel devant guider les activités.

Au terme des échanges, les acteurs ont réaffirmé leur engagement à accompagner ce chantier qui devra aboutir à un document stratégique, participatif et porteur d’espoir pour les populations du Djôrô.

Le PRD 2026-2030 se veut un outil fédérateur et prospectif, visant à renforcer la cohésion sociale, la résilience et à impulser un développement durable et inclusif au profit de l’ensemble des habitants de la région.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata