Burkina – Djôrô – Culture -SRC

Djôrô: La semaine régionale de la culture referme ses portes sur une note de satisfaction

Gaoua, 8 oct. 2025 (AIB)-La Semaine régionale de la culture(SRC) du Djôrô a connu son apothéose ce samedi dans la salle polyvalente de Gaoua. Après trois jours de compétitions, sur les 533 inscrits, neuf troupes et ensembles artistiques, trois candidats en arts culinaires et vingt-sept candidats en sports traditionnels ont été retenus pour représenter la région du Djôrô à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026.

Le Haut-commissaire du Poni, Bepampo Ouoba, représentant le gouverneur du Djôrô, s’est dit satisfait du déroulement des compétitions de la SRC 2025. Il a remercié les candidats et les festivaliers pour leur participation et a félicité les lauréats qui représenteront la région à la SNC 2026 à Bobo Dioulasso. Il a également encouragé les non-retenus à persévérer et à mieux se préparer pour les prochaines éditions.

Il a exhorté les lauréats à commencer la préparation afin d’hisser haut les couleurs du Djôrô, vitrine de la culture et de la diversité, et à rapporter des trophées lors de la prochaine édition nationale.

Le représentant du gouverneur a également invité tous les fils et filles du Djôrô, ainsi que les différentes confessions religieuses, à soutenir moralement et spirituellement les ambassadeurs de la région.

Pour la directrice régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Carole Mariam Raïssa Eve Yamwemba, les candidats ont affiché un bon niveau dans l’ensemble, mais seuls les meilleurs ont été retenus pour représenter la région à la SNC Bobo 2026.

Elle a confié que les organisateurs, en collaboration avec les directions provinciales et les encadreurs des différentes disciplines élaboreront un programme de préparation afin de renforcer les performances des nominés et de maximiser les chances de ramener plusieurs trophées.

Agence d’Information du Burkina

MS/ yos