Djôrô : la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne lancée

Gaoua, 2 octobre 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a procédé, le jeudi matin, au lancement officiel de la première phase de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

La cérémonie s’est déroulée au sein du gouvernorat, en présence des corps constitués et des forces vives de la région. Elle a été marquée par la montée des couleurs nationales et la lecture du message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par le gouverneur.

Dans son adresse, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité chaque Burkinabè à traduire son patriotisme par des actes concrets pour bâtir une nation souveraine, juste et prospère.

Il a salué les initiatives citoyennes telles que le Fonds de soutien patriotique et l’immersion patriotique.

Le chef de l’État a rappelé que la discipline et le respect des biens publics sont essentiels, tout en dénonçant la corruption, le racket et le détournement des ressources.

Le président a exhorté chaque citoyen à être un modèle d’intégrité et de responsabilité dans son milieu de vie et de travail.

Cette cérémonie a également été l’occasion pour le gouverneur Siaka Barro de lancer officiellement les collectes de dons pour l’initiative Faso-Mébo, en attendant son démarrage effectif dans la région. Un don de six tonnes de ciment, ainsi que de gants et de pelles, a été remis séance tenante.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MS/ata