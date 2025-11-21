BURKINA-PONI-TRAFIC-KARITÉ-SAISIE

Djôrô : 66 tonnes d’amandes de karité destinées à la fraude interceptées par la Police

Ouagadougou, 21 nov. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite, les commissariats centraux de Police de Gaoua et de Batié ont saisi, en novembre 2025, plus de 60 tonnes d’amandes de karité.

Grâce à une vigilance accrue, les éléments de police ont découvert dans les communes de Boussera, Malba et Batié, une importante quantité de noix de karité entreposée et destinée à être convoyée frauduleusement vers un pays voisin.

Au total, 66 tonnes d’amandes, d’une valeur estimée à plus de 20 millions de FCFA, ont été saisies.

Selon la Police nationale, les trafiquants s’approvisionnaient dans les villages environnants, transportaient les sacs de noix par camions puis les acheminaient à l’aide de tricycles jusqu’aux abords du fleuve Mouhoun, d’où ils tentaient de les exporter illicitement par pirogue.

L’opération a été rendue possible grâce à la collaboration des populations et aux dénonciations effectuées via les numéros verts : 17, 16 et 1010.

Agence d’information du Burkina

