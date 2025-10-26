Djibo: l’Alliance des Femmes Engagées pour la Patrie (AFEP) offre un don de plus de 3 millions FCFA aux FDS et VDP

Djibo, 26 octobre 2025 (AIB)-L’Alliance des Femmes Engagées pour la Patrie (AFEP) de la région du Soum a fait, le samedi 25 octobre 2025, un don d’une valeur de trois millions cent trente-cinq mille francs CFA (3 135 000 F) aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le don est composé de carburant, de vivres et de matériel de communication.

Pour la coordinatrice régionale de l’AFEP du Soum, Mme Fatimata Tamboura, ce geste traduit l’engagement citoyen des femmes du Soum envers la défense nationale.

« En tant que mères, épouses et patriotes, nous avons le devoir d’agir concrètement. Ce don représente notre contribution à l’édification nationale », a-t-elle déclaré, avant de conclure : « Là où besoin sera, nous irons. »

Sur le terrain, les FDS et les VDP ont accueilli ce soutien avec gratitude, le percevant comme un symbole fort d’unité nationale et de confiance envers leur engagement.

Dans un contexte où chaque acte de solidarité compte, l’initiative de l’AFEP témoigne de la volonté ferme du peuple burkinabè de rester debout, uni et tourné vers un avenir meilleur.

Agence d’Information du Burkina

