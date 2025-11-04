Burkina-Soum-Djelgoji-Montée-Couleurs

Djelgoji / Djibo : Les forces vives invitées à maintenir le cap et à cultiver l’esprit d’initiative

Djibo, 3 nov. 2025 (AIB)- À l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs nationales au Haut-Commissariat du Djelgodji, le Secrétaire général de la province, Losseni Woni, a exhorté les services publics à poursuivre leurs efforts et à initier des actions concrètes pour le bien-être des populations.

La cour du Haut-Commissariat de Djibo a abrité, ce lundi 3 novembre 2025, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, en présence des responsables administratifs, des agents des services publics et des forces vives de la province.

Dans son allocution, le Secrétaire général de la province, Losseni Woni, représentant le Haut-Commissaire, a félicité les différents services pour leur engagement quotidien malgré le contexte difficile. Il les a encouragés à maintenir la cadence et à demeurer constants dans l’accomplissement de leurs missions.

« Nous devons tous être des porteurs d’initiatives utiles à nos communautés », a-t-il déclaré, prenant en exemple le personnel du district sanitaire de Djibo.

En effet, ces derniers ont, de leur propre initiative, organisé une opération de prise en charge de personnes menacées de cécité. Sans moyens extraordinaires, ils ont su mobiliser des collaborateurs et anciens promotionnaires pour intervenir et sauver une frange vulnérable de la population.

Grâce à cette action solidaire, plusieurs patients ont pu être soignés et sont actuellement en convalescence sous le suivi d’agents de santé locaux.

M. Woni a salué cette initiative, rappelant que « les actions nobles ne nécessitent pas toujours un budget, mais plutôt un don de soi et un sens du sacrifice ».

Il a appelé chacun, dans son domaine, à semer cette graine du dévouement pour bâtir une administration plus humaine et proche des populations.

Agence d’information du Burkina