Djelgodji : Plus de 150 hectares déjà labourés grâce à l’appui de l’État à Djibo

Djibo, 14 septembre 2025 (AIB)- En visite sur des sites agricoles ce dimanche, le haut-commissaire de la province du Soum, Wend Néré Wilfried TOUGMA, est allé encourager les producteurs de Djibo. Grâce à l’arrivée d’un tracteur offert par le Ministère de l’Agriculture, plus de 150 hectares ont déjà été labourés, donnant un souffle nouveau aux efforts locaux de production.

Accompagné de ses collaborateurs et du Directeur provincial de l’agriculture, le Haut-Commissaire a sillonné plusieurs sites pour constater l’état d’avancement des cultures. De la périphérie jusqu’au cœur de la ville, il a pu apprécier la diversité des spéculations mises en terre : niébé, sorgho, patate, arachide, souchet, riz et maïs.

Le Directeur provincial de l’agriculture, M. Térédié SANOU, assisté de l’agent technique BOUDA Pascal, a expliqué l’état des cultures, les attaques parasitaires rencontrées et les traitements appliqués. Selon lui, la campagne agricole 2025 s’annonce prometteuse malgré les contraintes.

Satisfait de ce constat, le Haut-Commissaire a salué les producteurs pour leur engagement. Il a exprimé sa confiance quant à la capacité de Djibo à renforcer la sécurité alimentaire par ses propres efforts.

« Les champs en bon état témoignent que la faim recule grâce à la détermination de nos populations », a-t-il déclaré.

L’appui du tracteur offert par le ministère de l’Agriculture a été décisif. En quelques semaines, plus de 150 hectares ont été labourés, permettant aux agriculteurs d’élargir leurs superficies emblavées. Cet acquis, selon les autorités locales, ouvre de réelles perspectives pour l’amélioration de la production vivrière.

Au-delà des chiffres, la visite du Haut-Commissaire a surtout mis en lumière la résilience des populations de Djibo. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et climatiques, elles poursuivent inlassablement leurs activités agricoles, convaincues que la terre reste leur principale force.

Par leurs efforts quotidiens, les producteurs du Soum tracent la voie d’une autosuffisance alimentaire durable et montrent que, malgré les difficultés, une planification du gouvernement pour mieux prendre en charge les communautés.

Agence d’information du Burkina

AG/bbp