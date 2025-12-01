BURKINA – DJELGODJI – MONTÉE DES COULEURS

Djelgodji / Montée des couleurs : Le Secrétaire général de la province appelle à la vigilance citoyenne

Djibo, 1er déc. 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la province du Djelgodji, Losseni Woni, représentant le Haut-commissaire, a exhorté lundi, lors de la montée des couleurs, la population à redoubler de vigilance et à signaler tout cas suspect aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

La traditionnelle cérémonie de montée des couleurs s’est tenue ce lundi 1er décembre 2025 dans la cour du Haut-commissariat du Djelgodji à Djibo.

Elle a été présidée par le Secrétaire général de la province (SGP), Losseni Woni, représentant le Haut-commissaire.

M. Woni a par ailleurs invité la population à collaborer avec les FDS en signalant toute situation ou tout comportement inhabituel constaté dans leur entourage.

« Restons vigilants et solidaires pour que l’espoir qui nous anime en cette fin d’année se poursuive en 2026 », a déclaré le SGP.

Il a également salué les efforts fournis quotidiennement par les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité.

Losseni Woni a aussi souhaité un bon mois de décembre à l’ensemble des travailleurs et à toute la population de la province du Djelgodji.

Agence d’information du Burkina

AG/NO/ATA