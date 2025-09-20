DJELGODJI/Djibo : Passation de charges entre préfets, le Haut-Commissaire appelle à la proximité avec les populations

Djibo, 20 sept. 2025 (AIB)-La salle de réunion de la mairie de Djibo a abrité, le samedi 20 septembre 2025, la cérémonie de passation de charges entre le préfet sortant, M. Losseni Woni (2e jumeau), et le préfet entrant, M. Hubert Drabo. Présidée par le Haut-Commissaire de la province du Djelgodji, la rencontre a été marquée par des témoignages de reconnaissance et des exhortations à servir avec engagement.

Dans son mot d’au revoir, le préfet sortant, M. Losseni Woni, a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs, aux chefs de services ainsi qu’à la population de Djibo pour leur soutien constant durant les seize mois passés à la tête du département. Promu secrétaire général de la province du Djelgodji le 4 juin dernier, il a assuré qu’il continuera d’œuvrer au service de l’État avec la même détermination.

Le Haut-Commissaire, M. Wend-Néré Wilfried Tougma, a ensuite procédé à l’installation officielle du nouveau préfet, M. Hubert Drabo, en présence de nombreux invités, collègues et autorités locales.

Dans ses propos, le Haut-Commissaire a félicité le préfet sortant pour le travail accompli et l’a encouragé dans ses nouvelles fonctions. S’adressant au nouveau préfet, il a insisté sur l’importance de rester proche des populations et d’accompagner les initiatives locales de développement.

Prenant la parole, le nouveau préfet, M. Hubert Drabo, a remercié les autorités pour la confiance placée en lui. Il a reconnu l’ampleur des responsabilités qui l’attendent et a réaffirmé sa volonté de travailler dans un esprit de collaboration et de transparence afin de relever les défis de Djibo.

La cérémonie s’est achevée par des félicitations chaleureuses des participants et une photo de famille immortalisant ce moment solennel de passation de charges.

Agence d’information du Burkina

AG/ata