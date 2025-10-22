Burkina-Djelgodji-Entreprenariats-Femmes-Tissage

Djelgodji : Des femmes formées en tissage par le PCRSS

Djibo, 22 oct. 2025 (AIB)-Vingt femmes personnes déplacées internes et hôtes ont reçu une formation en tissage grâce au partenariat entre la mairie de Djibo et le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel (PCRSS).

Après deux semaines de formation, ces femmes sont désormais prêtes à relever le défi du consommons local, notamment à travers la production de Faso danfani dans la province du Djelgodji.

Afin de pérenniser ces acquis, le Président de la Délégation spéciale de la commune de Djibo, Hubert Drabo, prévoit de renforcer les capacités des bénéficiaires et de faciliter leur accès aux ressources nécessaires, en vue de promouvoir des entreprises viables et durables.

«Je suis très contente d’avoir participé à la formation, elle sera très bénéfique pour nous. nous lançons un appel aux autorités pour la pérennisation de nos acquis» à laisser entendre Djeneba Idrissa représentante des bénéficiaires.

Elle sollicite l’appui des autorités pour la mise en place de centres de formation, la dotation en équipements adaptés, ainsi que le renforcement de capacités, afin de mieux accompagner leur insertion professionnelle.

La formation a été assurée par la Coordination provinciale des Organisations des féminines du Soum (CPOFS).

Selon la représentante de la CPOFS, Haoua Tao, cette formation permettra aux femmes d’occuper utilement leur temps et de développer des activités génératrices de revenus.

À l’issue de cette formation, les bénéficiaires entendent désormais habiller fièrement les populations du Djelgodji avec de beaux pagnes tissés, entièrement conçus à Djibo.

Agence d’information du Burkina