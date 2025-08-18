Dissin: Un bâtiment de trois classes entièrement rénové par les habitants de Bagane

Dissin 18 août 2025 (AIB) – Le représentant du ministre de l’Éducation de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN), Jacques Sosthène Dingara, a officiellement réceptionné le 16 août 2026, un bâtiment de trois classes, à Bagane, un quartier est de Dissin, rénové grâce à l’association Bagane-Biir-Gnow Taar et les natifs de la localité.

La cérémonie de réception du local, réhabilité d’urgence grâce au soutien financier de Waalè Der Rogatien Poda, vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) s’est déroulée en présence du conseiller technique du ministre Dingara, Lucien HIen, du co-parrain et ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Anuuyirtole Roland Somda et de nombreuses personnalités administratives, religieuses et coutumières.

Une messe d’action de grâce présidée par Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou, et Mgr Birfuolè Laurent Dabiré, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso a é&té célébrée à l’occasion.

«Investir dans l’éducation, c’est bâtir l’avenir», a rappelé Waalè Der Rogatien, principal soutien de cette rénovation. Selon lui, son geste est une réponse urgente à la menace d’effondrement du bâtiment. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités et a invité les fils et filles de Bagane à l’unité pour relever les défis de leur école et de leur localité.

Le directeur de l’école rénovée, M. Souleymane Soulama, a salué l’association Bagane-Biir-Gnow Taar et le donateur, rappelant l’état de dégradation avancée des salles de classe au paravant.

L’association Bagane-Biir-Gnow Taar, très heureuse de cette réalisation, a annoncé la poursuite des prix annuels aux dix meilleurs élèves du CP1 à la terminale. Sur place, un volontaire a offert une bourse d’études de 50 000 FCFA à cinq élèves par an, pour une durée de trois à cinq ans.

De son côté, le ministre des Sports a promis vingt tables-bancs et remis cinq ballons de football à l’école, tout en encourageant la communauté à prendre en charge certains besoins locaux comme la construction de latrines.

Le représentant du ministre de l’Éducation a salué cette initiative citoyenne, la qualifiant de modèle à suivre.

Le Chef de Circonscription de l’Éducation de Base (CCEB) de Dissin a enfin souligné que cette rénovation enlève une « épine » dans une zone qui compte encore vingt classes sous paillotte et onze fortement dégradées.

La cérémonie, s’est achevée dans une ambiance de reconnaissance et d’unité, malgré une pluie menaçante qui a failli interrompre l’événement.

Agence d’Information du Burkina

JBD-CK/ata