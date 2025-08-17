Dissin : La fête de l’Assomption mobilise des milliers de fidèles et des autorités nationales

Dissin, 15 août 2025 (AIB) – La paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin a encore vibré ce vendredi 15 août 2025 au rythme de la fête de l’Assomption, qui a rassemblé plus de 5000 fidèles venus du Burkina et de pays voisins, en présence de plusieurs autorités politiques, administratives et religieuses.

Placée sous le signe de la cohésion sociale et de l’espérance d’un avenir meilleur, la messe a débuté par une minute de silence en mémoire des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés pour la patrie.

Dans son homélie, l’abbé Théotime Marie Kpièlè Somda, vicaire et prêtre permanent de la paroisse a rappelé que « le combat de Marie contre le dragon symbolise le combat permanent des chrétiens contre le mal », faisant un parallèle avec la lutte actuelle des peuples de l’Alliance des États du Sahel (AES) contre le terrorisme. Il a exhorté les fidèles, en particulier les femmes, à suivre l’exemple de la Vierge Marie : «Quand une femme est sage, sa famille vit dans la paix et la joie».

Des prières d’intention ont été élevées pour les prêtres, les religieuses, les catéchistes, les malades, les défunts et la paix au Burkina Faso. Un vibrant cantique d’action de grâce.

La célébration a commencé tôt le matin à 7h30 pour la «petite messe», puis à 9h30, animées par huit prêtres. Les enfants du groupe « Enfants de Marie » et les femmes de l’association Faa-i-touara ont accompagné la procession des prêtres, une dizaine, aux pas de danse et au son des balafons et tam-tams.

A l’intérieur de l’église, les 4500 places ont été vite occupées. Des centaines de retardataires sont restés massés près du mur ou sous les arbres, côtés nord et sud de l’église.

Parmi les fidèles figurent le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland A. Somda, natif de la localité, le président du Conseil constitutionnel, le gouverneur de la région du Djôrô, le haut-commissaire du Ioba, le président de la délégation spéciale de Dissin ainsi qu’une forte délégation ghanéenne venue de Nandom.

Le ministre Somda a profité de l’occasion pour inviter les populations du Sud-Ouest à renforcer la cohésion sociale, à participer aux initiatives présidentielles dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, et à poursuivre les actions de reboisement.

La veille des fidèles, majoritairement des femmes, avaient entamé une procession depuis la tombe de Pierre Koula, pionnier de la foi catholique à Dissin, jusqu’à l’église, avant de réciter un chapelet et d’élever des chants à la Vierge Marie.

La messe s’est achevée vers 13 heures, dans une ambiance conviviale renforcée par une rue marchande et des animations musicales dans la cour de l’église. Les irréductibles de la «15 août à Dissin», ont poursuivi la célébration dans les garrottes et sur les nombreux sites de spectacles, notamment au Festival de la culture dagara, au Festival des talents du Sud-Ouest, ou encore sur le site des peintures rupestres de Toyaga.

Comme à chaque, de nombreux fidèles et de nombreux curieux ont assisté sans incident à la célébration solennité de l’Assomption dans l’église paroissiale de Dissin, profannée en 2018.

Agence d’Information du Burkina

JBD-CK/ata