Dissihn : Domsèr accueille son premier directeur d’ecole

Dissihn, 22 sept. 2025 (AIB)-Le tout premier enseignant et Directeur de l’école de Domsèr dans la commune de Dissihn, en la personne de Joachim Bama a été accueilli avec joie par les populations, le lundi 22 septembre 2025.

La population de Domsèr est sortie nombreuse à l’occasion de l’installation du premier enseignant de l’école de la localité par l’inspecteur Yaonkirè Isidore Somé représentant le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dissihn.

Le premier Directeur a promis mettre en œuvre la politique éducative nationale dans cette localité. Le chef de Domsèr a souhaité la bienvenue au premier enseignant affecté dans le village.

« Ne t’inquiète pas, à partir d’aujourd’hui tu es comme notre fils », a-t-il rassuré.

Le représentant du CCEB a félicité le directeur installé et lui a prodigué des conseils pour la réussite de sa nouvelle mission.

M. Bama a la lourde charge d’instruire les enfants de Domsèr qui jadis parcouraient 05 kilomètres pour acquérir le savoir. Les salles de classe n’étant pas encore construites, l’école fonctionnera sous paillote en attendant l’édification des bâtiments. La construction d’une infrastructure scolaire est prévue et la population a déjà rassemblé les agrégats.

Agence d’information du Burkina

JBD/sz/yos