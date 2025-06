Burkina-Diplomatie-Participation-Session-OCI

Diplomatie : Le Burkina Faso participe aux travaux du 51e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI

Istanbul, 21 juin 2025 (AIB)- Le Burkina Faso a participé samedi, à Istanbul, en République de Türkiye, à La 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), appelant au renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l’OCI.

« À cette session, notre pays fera une déclaration, allant dans le sens du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l’OCI, ainsi que la nécessité d’une prise en compte dans les débats, de la lutte contre le terrorisme au Sahel et particulièrement dans l’espace AES, ainsi que la nécessité d’une plus grande implication de l’OCI dans la gestion de la crise humanitaire consécutive à celle sécuritaire », a déclaré le ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie TRAORE.

Cette session qui s’étend sur deux jours, réunit environ 40 responsables de haut niveau dont des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères, ainsi que de nombreuses personnalités représentant les 57 États membres de l’OCI, sans oublier les institutions affiliées à l’organisation, les pays observateurs et d’autres organisations internationales.

La cérémonie d’ouverture a été marquée dans un premier temps, par le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues la session précédente tenue en 2024 à Yaoundé au Cameroun, et l’élection du Bureau ainsi que la passation de la présidence de la 51e session à la République de Türkiye, à travers son ministre des Affaires étrangères Hakan FIDAN.

Parmi les sujets abordés lors de cette session, figurent les derniers développements de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et contre l’Iran, ainsi que d’autres dossiers d’intérêt pour le monde islamique.

Le Burkina Faso, membre de l’OCI, a été représenté, par une délégation conduite par le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie TRAORE.

La République de Türkiye prenant la présidence de l’organisation, s’est engagée à promouvoir la paix et le développement dans les États membres.

En rappel, l’Organisation de la Coopération Islamique, anciennement Organisation de la conférence islamique, a été fondée lors d’un sommet tenu dans la capitale marocaine Rabat, le 25 septembre 1969.

Elle s’est fixée pour objectif principal, de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres, et protéger les droits et les intérêts du monde islamique.

Agence d’ information du Burkina

BBP/OO

Source: DCRP/MAECR-BE