Diocèse de Koudougou : Le Conseil national des œuvres pontificales missionnaires (OPM) tient sa première session

Koudougou, 4 nov. 2025 (AIB) – Le diocèse de Koudougou accueille, du 4 au 6 novembre 2025, la première session du Conseil national des œuvres pontificales missionnaires (OPM) pour l’année pastorale en cours.

L’ouverture officielle des travaux a eu lieu ce mardi 4 novembre 2025, au Centre Unitas.

Les OPM constituent l’organisme central de l’Église pour l’organisation et le soutien de la mission à travers le monde. Leur présence est assurée dans toutes les paroisses.

Elles sont structurées autour de quatre œuvres distinctes : l’œuvre de l’Enfance missionnaire (OEM), axée sur l’éveil missionnaire des enfants, l »Union pontificale missionnaire (UPM), dédiée à la formation et au soutien des agents pastoraux, l’œuvre de Saint Pierre Apôtre (OSPA) dont la mission est de financer et de soutenir les maisons de formation ecclésiastique (séminaires, noviciats, etc.), l’œuvre de la Propagation de la foi (OPF), chargée notamment de l’organisation du Mois missionnaire.

Ce conseil rassemble les responsables diocésains de ces quatre œuvres pour l’ensemble de la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Les participants sont encadrés par le directeur national des OPM, l’Abbé Isidore Nombré et l’Évêque accompagnateur, Mgr Théophile Naré.

Une soixantaine de participants attendus, venus de tous les diocèses, pour trois jours de travail intensif consacrés à l’élaboration et à la préparation des documents pédagogiques essentiels à la mission.

La clôture de cette rencontre est prévue pour le jeudi 6 novembre. Elle sera marquée par une célébration eucharistique solennelle à 18h00 à la Cathédrale, en présence de la communauté paroissiale.

Agence d’information du Burkina

