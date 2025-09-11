Diébougou : Plus de 130 animaux en divagation capturés par la police municipale

Diébougou, 11 sept. 2025 (AIB)- Plus de 130 animaux ont été capturés, mercredi 10 septembre 2025 à Diébougou, au cours d’une opération conjointe de la police municipale et des membres des comités de veille citoyenne, dans le cadre de la lutte contre la divagation des animaux en milieu urbain.

Selon le chef du service « Divagation des animaux, sport et tapage nocturne » de la police municipale, le brigadier-chef Sié Tioyé, responsable de l’opération, la divagation des animaux est strictement interdite en ville.

« Nous conseillons les propriétaires de prendre leurs dispositions, car ces animaux perturbent la circulation routière, provoquent des accidents, saccagent des biens, détruisent les plants mis en terre le long des voies et créent l’insalubrité », a-t-il déclaré.

Les animaux saisis ont été conduits à la fourrière. Leurs propriétaires pourront les récupérer contre paiement d’une amende, a précisé le brigadier-chef Tioyé.

Il a enfin indiqué que cette première opération, jugée réussie, pourrait être reconduite à tout moment pour préserver la quiétude des citoyens de Diébougou.

Agence d’Information du Burkina

Kigui Jean Martin Garane