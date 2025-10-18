Diapaga : Après 8 ans de service, le préfet Siméon Toé passe la main à Yambi Bamogo

Diapaga, 17 octobre 2025 (AIB)-La salle de conférences de la mairie de Diapaga a servi de cadre, le vendredi 17 octobre 2025, à la cérémonie de passation de charges entre le préfet sortant, Siméon Laodjolo Toé, et le préfet entrant, Yambi Bamogo. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du secrétaire général de la province, Martin Zoundi, en présence des forces vives de la Tapoa.

Le secrétaire général de la province, Martin Zoundi, a d’abord rendu un hommage mérité au préfet sortant, Siméon Toé, qui a passé huit ans et vingt-deux jours à la tête de la commune urbaine de Diapaga, depuis sa nomination le 25 septembre 2017.

« Cet hommage vous est rendu pour le travail abattu avec rigueur, loyauté et dévouement tout au long de votre mission à la tête de cette commune », a déclaré M. Zoundi, avant d’ajouter que cette passation ne doit pas être perçue comme un adieu, mais plutôt comme une transition vers d’autres formes de contribution à la construction de la Nation.

Le préfet sortant, Siméon Toé, a, pour sa part, exprimé sa gratitude à l’ensemble du personnel pour la qualité de la collaboration, demandant que cet esprit de cohésion soit maintenu avec son successeur. Il quitte Diapaga pour le Noumbiel, où il occupera désormais les fonctions de secrétaire général de la province.

Après avoir installé le nouveau préfet dans ses fonctions, le secrétaire général de la province a salué le parcours de M. Bamogo, son sens élevé du devoir et sa disponibilité. Jusqu’à sa nomination en Conseil des ministres du 4 septembre 2025, Yambi Bamogo était secrétaire général de la commune urbaine de Diapaga.

Selon M. Zoundi, cette nomination s’inscrit donc dans la continuité de la gestion administrative locale. Il a invité le nouveau préfet à poursuivre les chantiers de modernisation de l’administration publique et à incarner les valeurs cardinales que sont la rigueur, l’esprit d’équipe et le sens du service public.

Prenant à son tour la parole, le nouveau préfet, Yambi Bamogo, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne. Il a réaffirmé sa volonté d’inscrire son action dans la vision stratégique du ministère en charge de l’Administration territoriale, et s’est engagé à travailler en synergie avec l’ensemble de ses collaborateurs afin de renforcer l’efficacité administrative.

Le port de l’écharpe d’autorité et une séance de félicitations ont mis fin à la cérémonie.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

LBK/ATA/AS