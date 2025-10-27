Burkina-Russie-Forum-Affaires-Coopération

Des hommes d’affaires burkinabè participent activement au Forum international “Made in Russia”

Moscou, 23 octobre 2025 (AIB)-Une délégation d’une vingtaine d’hommes d’affaires burkinabè, regroupés au sein du Club des Acteurs Africains pour les Affaires et les Ressources du Burkina (CAARB), a pris part avec une présence remarquée au Forum international d’exportation “Made in Russia”, tenu cette année à Moscou.

Organisé chaque année, le Forum “Made in Russia” réunit des représentants d’administrations fédérales et régionales, du monde des affaires, des banques, des associations sectorielles et des délégations étrangères.

Il constitue une importante plateforme d’échanges et de partenariats entre acteurs économiques.

Guidés par la vision du Chef de l’État, le Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui prône la production locale et la valorisation du “produire sur place”, les hommes d’affaires burkinabè se sont distingués par leur participation active aux panels, tables rondes et dialogues d’affaires.

En marge du Forum, certains membres de la délégation ont effectué des visites d’unités industrielles à Novossibirsk et à Saint-Pétersbourg, où ils ont pu découvrir le potentiel industriel russe et nouer des contacts prometteurs pour de futurs partenariats.

Agence d’Information du Burkina