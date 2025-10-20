BURKINA-COOPÉRATION-RENCONTRE-EXPERTS

Des experts burkinabè et marocains invités à explorer de nouvelles pistes pour une coopération renforcée

Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB) -Le directeur général de la Coopération bilatérale (DGCB), Bassirima Touré, a invité, lundi à Ouagadougou, lors de la 5e session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, les experts des deux pays à explorer de nouvelles pistes de diplomatie en vue d’un renforcement accru des liens d’amitié et de coopération.

« Au-delà de nos acquis, de nombreuses pistes pourraient être explorées pour une consolidation plus accrue de notre coopération bilatérale. C’est pourquoi j’invite les experts de nos deux pays à déceler de nouvelles pistes de collaboration pour le renforcement de nos liens d’amitié », a déclaré M. Touré, chef de la délégation des experts du Burkina Faso.

Le DGCB a salué la régularité des rencontres bilatérales, signe de l’excellence des relations de fraternité, d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, tissées au fil des années.

Selon lui, la tenue de cette 5e session répond à la volonté des plus hautes autorités des deux pays de poursuivre le dialogue et le suivi des engagements pris. « Soucieux du suivi régulier des concertations entre nos deux pays, les premières autorités ont instruit les ministres chargés des Affaires étrangères de tenir à bonne date la 5e session de la Commission mixte de coopération », a-t-il indiqué.

M. Touré a précisé que cette rencontre permettra aux deux parties d’évaluer la mise en œuvre des conclusions de la 4e session, tenue du 5 au 9 juin 2023 au Maroc, et de formuler des recommandations pertinentes pour le renforcement continu des programmes de coopération.

Le chef de la délégation burkinabè a mis en exergue plusieurs domaines d’intervention prioritaires, notamment la culture, la formation professionnelle, la santé, l’éducation, la recherche scientifique, l’agriculture, le commerce, les transports, la sécurité, le sport et la coopération décentralisée.

« Les résultats enregistrés témoignent des efforts déployés de part et d’autre pour l’exécution des programmes élaborés d’un commun accord », a-t-il souligné.

Pour sa part, le chef de la délégation des experts du Royaume du Maroc, Abdellah Boutadghart, a rappelé que les deux pays entretiennent un modèle de coopération Sud-Sud exemplaire, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

« Aujourd’hui, le Burkina Faso représente un modèle de développement qui place le citoyen au centre des préoccupations, et le Maroc demeure profondément attaché à la promotion d’une coopération solidaire pour accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de ses objectifs », a-t-il affirmé.

M. Boutadghart a ajouté que la réunion de Ouagadougou constitue une occasion importante pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales et renforcer la coopération dans les secteurs prioritaires communs.

« Nos deux pays partagent bien plus qu’un partenariat : nous partageons une histoire d’amitié, des valeurs communes et une mission d’avenir », a conclu le chef de la délégation marocaine.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

NO/ata