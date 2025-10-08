BURKINA–IRAN–COOPERATION

Des bénéficiaires de bourses iraniennes s’engagent à revenir servir le Burkina

Ouagadougou, 7 oct. 2025 (AIB) – 15 étudiants burkinabè, bénéficiaires de bourses d’études offertes par la République islamique d’Iran, ont pris l’engagement, avant leur départ, de revenir au Burkina Faso à la fin de leur formation pour contribuer au développement du pays.

Après une première vague de 9 étudiants partie dimanche, une deuxième composée de 6 boursiers a quitté Ouagadougou mardi6 octobre 2025 à destination de Téhéran. Ces étudiants poursuivront des études dans divers domaines tels que l’ingénierie minière, le génie civil, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture et les sciences du sport.

« Je pars étudier en Iran pour revenir servir mon pays. Je promets d’apporter ma contribution à la construction du Burkina Faso, car c’est grâce à notre pays que nous avons obtenu cette bourse », a déclaré le boursier Ibrahim Doro.

Pour son camarade Allassane Sabien Ouattara, cette bourse constitue « une grande opportunité » pour la jeunesse burkinabè. Il a exprimé sa gratitude à l’ambassade d’Iran et aux autorités des deux pays, avant d’ajouter : « Vu la dynamique actuelle du pays, nous avons hâte de revenir contribuer à son développement. »

Le conseiller de l’ambassade de la République islamique d’Iran au Burkina Faso, Rafat Panah Mohammadreza, s’est réjoui de « l’excellence des relations entre les deux pays », soulignant qu’elles couvrent des domaines variés tels que la sécurité, la santé, l’éducation, l’agriculture et les mines.

Selon lui, le choix des filières – notamment les mines, l’agriculture et la pharmacologie – répond aux besoins prioritaires du Burkina Faso. Il a précisé que cette initiative vise à « accompagner le pays en formant des étudiants appelés à revenir servir leur patrie ».

« L’ambassadeur se félicite de la qualité de la coopération entre les deux pays et œuvre à l’octroi prochain de nouvelles bourses », a-t-il indiqué.

Les parents des bénéficiaires ont également salué l’initiative. « Je suis heureuse que ma fille ait obtenu une bourse pour aller étudier les sciences du sport en Iran. Nous remercions les autorités burkinabè et iraniennes pour cette belle opportunité », a confié Odette Nama, mère d’une boursière, exhortant sa fille à « faire preuve de sérieux, acquérir le savoir et revenir servir le pays ».

La coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran s’est renforcée depuis l’arrivée au pouvoir du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers une dynamisation des relations diplomatiques, économiques et académiques.

Agence d’Information du Burkina

DNK-yos/ata