Décès Pape François : Message du Président du Faso

Ouagadougou, 21 avril 2025-« C’est avec affliction que j’ai appris le rappel à Dieu de Sa Sainteté le Pape François.

En ce triste évènement, j’exprime ma solidarité et ma compassion à l’État de la Cité du Vatican, à l’Église famille de Dieu au Burkina Faso et aux catholiques du monde entier.

Je retiens du Pape François, un homme qui a consacré pleinement sa vie à la cause des pauvres, des plus démunis et pour la justice et la paix dans le monde. Je salue la mémoire de ce Souverain pontife qui, durant son règne, n’a eu de cesse de témoigner sa proximité et sa solidarité envers le Burkina Faso, dans l’épreuve du terrorisme qui est imposé à notre pays.

Puisse-t-il reposer dans la paix de son Seigneur qu’il a servi avec une humilité remarquable et un fort dévouement ».

Capitaine Ibrahim TRAORÉ Président du Faso, Chef de l’État