Décès Pape François : Le message du gouvernement burkinabè

« Le Gouvernement du Burkina Faso a appris avec une profonde tristesse, la disparition ce lundi 21 avril 2025 du Pape François après 12 ans de pontificat.

Le Gouvernement salue la mémoire d’un humaniste et d’un artisan de l’Amour qui a consacré son ministère à la promotion de la fraternité humaine et a épousé la cause des plus vulnérables pour bâtir une humanité plus juste entre les hommes et plus digne de Dieu.

Le Gouvernement se souvient de l’élan de cœur de sa Sainteté le Pape François envers le Burkina Faso éprouvé par la barbarie innommable du terrorisme et de sa peine partagée avec le Peuple burkinabè ainsi que les familles des victimes de la violence terroriste.

Le Gouvernement partage la douleur des fidèles catholiques ainsi que de tous les Hommes de bonne volonté affectés par cette triste disparition.

Il présente ses sincères condoléances à l’Etat de la cité du Vatican, à l’Eglise Famille du Burkina Faso et à tous les catholiques du monde. »

Porte-parole du gouvernement burkinabè : ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.