Décès du Pape François : Le gouvernement burkinabè salue la mémoire d’un artisan de paix

Ouagadougou, 21 avril 2025 (AIB) – Le gouvernement du Burkina Faso a exprimé, ce lundi, sa profonde tristesse suite au décès du pape François, survenu dans la matinée du 21 avril à l’âge de 88 ans, après douze années à la tête de l’Église catholique.

Dans un communiqué signé par son porte-parole, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, l’exécutif burkinabè rend hommage à « un humaniste et un artisan de l’Amour » qui a placé son pontificat sous le signe de la fraternité humaine et du combat pour les plus vulnérables.

Le gouvernement souligne particulièrement l’élan de solidarité dont a fait preuve le Souverain pontife à l’égard du Burkina Faso, durement éprouvé par la crise sécuritaire.

« Le gouvernement se souvient de la peine partagée par sa Sainteté avec le peuple burkinabè et les familles des victimes du terrorisme », peut-on lire dans le communiqué.

En ces heures de deuil, le gouvernement burkinabè adresse ses condoléances les plus attristées à l’État de la Cité du Vatican, à l’Église famille de Dieu au Burkina Faso ainsi qu’à l’ensemble des catholiques à travers le monde.

Le pape François, premier jésuite et premier pontife issu d’Amérique latine, a profondément marqué son époque par sa simplicité, son engagement pour la paix et son ouverture aux réalités de son temps.

Agence d’information du Burkina

ATA/bz