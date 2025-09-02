Burkina-Bam-Montée-Couleurs-Mois-Septembre

Bam/Montée couleurs : le haut-commissaire salue le travail des agents de santé de Koungoussi

Kongoussi, 02 septembre 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué, mardi, l’engagement et le dévouement des 223 agents de santé du district sanitaire de Kongoussi dans la défense de la souveraineté sanitaire du Burkina Faso. C’était à l’occasion de la huitième montée mensuelle des couleurs nationales, tenue au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA).

Dans son allocution, le haut-commissaire, Karim Ouédraogo, a relevé que les agents de santé, toutes catégories confondues, constituent des acteurs stratégiques de la cohésion sociale et de la présence de l’État auprès des populations.

« Votre rôle dépasse le cadre médical : vous incarnez la résilience, la solidarité et la continuité de l’État sur le terrain », a-t-il affirmé, avant d’inviter les agents à poursuivre leurs efforts en alliant discipline, éthique et patriotisme.

Le haut-commissaire a par ailleurs rappelé l’importance de l’Initiative présidentielle pour la santé, qui ambitionne de réformer en profondeur le système sanitaire afin de le rendre plus accessible, équitable et résilient. Pour lui, les actions quotidiennes menées par les agents, telles que la vaccination, la santé maternelle et infantile ou encore les soins d’urgence gratuits, constituent des piliers majeurs de cette reforme.

De son côté, le Médecin-chef du district sanitaire de Kongoussi, Dr Arzouma Idrissa Ouédraogo, a exprimé sa profonde gratitude au haut-commissariat de Kongoussi pour cette marque de reconnaissance envers les travailleurs de la santé. Il a en outre appelé les populations à redoubler de vigilance dans la prévention du paludisme, en cette période de recrudescence de la mmaladie.

En rappel, le haut-commissariat a instauré cette cérémonie de montée tournante du drapeau dans les différentes directions provinciales et établissements d’enseignement. La prochaine montée est prévue pour le 7 octobre prochain dans les écoles centres de Kongoussi.

Agence d’Information du Burkina

AR/bbp