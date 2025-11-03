Dans le Sud du Mali, le président de la Transition, Assimi Goita inaugure la deuxième mine de lithium du pays

Bougouni, 3 nov 2025 (AMAP)-Le Président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goita a inauguré, lundi, la deuxième mine de lithium du Mali de la société « Les Mines de Lithium de Bougouni SA » (LMLB) A N’Galana, Bougouni sud, d’un investissement de 35 millions de dollars américains, a constaté l’AMAP sur place.

Cette deuxième installation minière des LMLB est un investissement 35 millions de dollars américains. En combinant les prévisions de production de concentré de spodumène des deux mines pour 2026, le Mali atteindra une quantité totale de 590 587 tonnes et se placera au 1er rang en Afrique.

Le projet lithium de la société Les Mines de Lithium de Bougouni SA (LMLB), à N’Galana, Bougouni sud, que le Chef de l’Etat le général Assimi Goïta, a inauguré, ce lundi, et dans lequel le Mali détient 35% des capitaux, renforce le positionnement stratégique du pays dans le cercle des pays producteurs de lithium, une substance stratégique pour le monde engagé sur la voie de la transformation écologique.

Le projet de Bougouni qui, pour sa première phase (2024-2027), a nécessité un investissement de 65 millions de dollars américains soit un peu plus de 36 milliards de Francs CFA, offre déjà 500 emplois locaux qui atteindront nombre 800 au démarrage de la seconde phase.

Le Mali a fait le choix stratégique d’une vision cohérente et d’une gestion souveraine des ressources naturelles du pays « qui se traduit par un développement harmonieux dans lequel, le peuple malien, jaloux de sa souveraineté, bénéficiera des revenus de ses secteurs de développement. »

Après la coupure du ruban symbolique de l’infrastructure économique et la visite des installations, le chef de l’Etat a tenu une rencontre avec les communautés. Il s’est exprimé sur la crise multidimensionnelle que traverse notre pays : le terrorisme en général auquel fait face le Mali, la crise des hydrocarbures et la sauvegarde de notre souveraineté.

Lors de cette rencontre, Assimi Goita, qui effectue sa troisième visite dans la Région de Bougouni en moins d’un an, a tenu un discours destiné à sceller le rendez-vous de l’Armée malienne avec l’histoire, « dans sa mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire national. »

Les populations de Bougouni sont sorties massivement, lundi 3 novembre 2025 pour réserver un accueil des grands jours au président de la Transition, chef de le général d’Armée Assimi Goïta, arrivé a Bougouni, ce jour, pour inaugurer la deuxième mine de lithium du Mali.

Au-delà de cette mobilisation massive des populations des 52 Communes de la Région de Bougouni, des légitimités traditionnelles, de la jeunesse, des femmes, on a aussi noté la présence de tous les préfets et sous-préfets de la Région, à leur tête, le Gouverneur de la Région de Bougouni, le général de Brigade Ousmane Wélé.

Agence d’Information du Burkina

BHT/MD (AMAP)