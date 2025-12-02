Maroc-Afrique-Santé-Académie-Inauguration

Dakhla (Maroc) : Inauguration du siège de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé

Ouagadougou, 2 déc. 2025 (AIB) – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Maroc, Amine Tahraoui, a inauguré, le samedi 29 novembre 2025 à Dakhla, (sud du Royaume), le siège de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Siences-AAHS), première structure achevée du vaste complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI (CHUIM6) de Dakhla, appelé à devenir l’un des plus importants pôles de formation et d’innovation médicale en Afrique.

Inaugurée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azeddine El Midaoui, du ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales de la République du Niger, Garba Hakimi, du Directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), Pr. Youns Bjijou et du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, cette Académie, bâtie sur une superficie de près de 1.350 m², comprend notamment un centre de conférence d’une capacité de 100 places, des salles de réunion, des bureaux administratifs ainsi qu’une salle du Conseil.

Par la suite, le ministre de la Santé et de la Protection sociale et la délégation l’accompagnant ont visité le Centre de Congrès Mohammed VI qui fait également partie de ce Complexe. D’une capacité de 600 places, ce Centre, fin prêt, est destiné à accueillir les conférences et rencontres devant se tenir par les experts et professionnels de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, le Pr. Jaâfar Heikel, chargé de mission à la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, a souligné que la nouvelle Académie constitue « un levier stratégique » pour le renforcement de la souveraineté sanitaire du continent, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette structure permettra de fédérer les compétences africaines autour des grands enjeux des systèmes de santé, en mettant l’accent sur l’ensemble des composantes de la souveraineté sanitaire, qu’il s’agisse des soins primaires, de la prévention, des infrastructures, de la recherche ou encore de la formation des futures générations de professionnels, a-t-il expliqué.

Pr. Heikel a également relevé que cette Académie, dotée d’équipements modernes et adossée au Centre international Mohammed VI de conférences, offrira une plateforme de réflexion et de concertation pour les instances scientifiques du continent.

L’inauguration de cette structure s’inscrit dans l’avancement global du projet du CHUIM6 de Dakhla, qui regroupe des infrastructures médicales, universitaires, résidentielles et sportives réparties en plusieurs pôles.

En effet, l’état d’avancement des travaux de réalisation de ces structures enregistrent des progressions soutenues. Ainsi, la Faculté Mohammed VI de Médecine affiche un taux d’avancement de 60%, l’École Supérieure Mohammed VI d’Ingénieurs en Sciences de la Santé (90%), la Faculté Mohammed VI des Sciences Infirmières et Professions de la Santé (75%), le Centre International Mohammed VI de la Simulation en Sciences de la Santé (60%).

Pour ce qui est de l’état d’avancement des travaux pour la construction de l’hôpital Universitaire International Mohammed VI de Dakhla, il se situe à 50%. D’une capacité de 308 lits, cet hôpital comprend 14 blocs opératoires outre des appartements pour familles. Le complexe dispose également de résidences étudiantes d’une capacité de 600 lits, un restaurant universitaire et un Centre des sports.

Projet visionnaire au service du Maroc et de l’Afrique, le Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla traduit la volonté de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé de bâtir un modèle intégré et durable, au service des patients, de la recherche et de la formation médicale de haut niveau.

L’inauguration du siège de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé intervient une année après le lancement des travaux le 23 novembre 2024. Elle est composée des acteurs de la santé de plusieurs pays africains dont le Burkina Faso, représenté par l’ancienne ministre de la Santé, Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec la MAP