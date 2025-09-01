Burkina-Patriotisme-Diaspora-Don

Dakar : quatre enfants burkinabè contribuent au Fonds de soutien patriotique avec 9570FCFA

Ouagadougou 1er septembre 2025 (AIB)-Quatre enfants burkinabè âgés de 4 mois à 11 ans et vivant en Gambie, ont remis lundi à Dakar, la somme de 9570FCFA au Fonds de soutien patriotique.

La fratrie Dolkoum, composée de Chris (4 mois), Bonheur (3 ans), Israël Wend-Lasida Dolkoum et de Kafando Melissa (11 ans), ont constitué une épargne de 9570FCFA.

Le lundi 1er septembre 2025, Wend-Lasida accompagné de son père Moussa, un pasteur en service en Gambie, est allé remettre cette somme à l’ambassadeur du Burkina au Sénégal, Saidou Maïga pour le compte du Fonds de soutien patriotique.

L’ambassadeur Maïga a salué un « geste hautement patriotique et exemplaire », félicitant les enfants pour leur sens du devoir et rendant hommage au pasteur Dolkoum pour l’éducation aux valeurs citoyennes qu’il transmet à sa famille.

Les enfants ont également annoncé leur intention de poursuivre leur effort patriotique dès le mois prochain, à travers une nouvelle épargne destinée au programme « Faso Mêbo ».

Agence d’information du Burkina

ATA/bz

Source : Ambassade du Burkina Faso au Sénégal