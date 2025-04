Burkina-Kundé-Spectacle

Culture /kundé 2025 : « La magie sera au rendez-vous », promet le commissaire général du kundé, Salif Soré

Ouagadougou, le 17 avr. 2025 (AIB) – Le commissaire général du kundé, Salif Soré a promis jeudi à Ouagadougou, au public un spectacle magique à la 23e édition du kundé, prévu le 25 avril 2025 à la salle des banquets de Ouaga 2000, invitant le public a effectué massivement le déplacement.

« Pour la 23e édition du kundé, la magie sera au rendez-vous, venez et voyez », a promis le commissaire général du kundé, Salfo Soré dit Jah Press

Selon lui, à quelques jours de la célébration de la culture, les préparatifs révèlent un taux satisfaisant de 90% et plus de 8000 participants sont attendus à cette messe culturelle.

M. Soré a fait savoir que l’innovation majeure pour cette édition est le cocktail dînatoire qui se tiendra sous des chapiteaux climatisés avant le début de la cérémonie.

Il a, par ailleurs, révélé que la cérémonie du kundé sera retransmis en direct à la RTB.

Le commissaire général du kundé, Salif Soré animait une conférence de presse jeudi à Ouagadougou pour decliner les grandes articulations à de la 23e édition du kundé, baromètre de la musique burkinabè.

Jah Press a renseigné qu’au cours de cette cérémonie en plus des Kundé d’honneur et d’hommages, 15 trophées Kundé seront remis, dont 10 prix principaux et 5 prix spéciaux.

Plusieurs grosses têtes de la musiques burkinabè et africaines vont prester à cette cérémonie.

Il a laissé entendre que « cet événement est l’occasion de rendre un hommage aux Forces de Défense et de Sécurité et de donner une image de résilience au reste du monde, témoignant que malgré la situation que vit le Burkina Faso, la vie continue ».

L’After- kundé se tiendra le 30 avril 2025 du côté du palais des sports de Ouaga 2000 avec comme artiste Visité Himra. « Les tickets seront payables uniquement sur l’application Maxit d’Orange », a-t-il précisé.

Agence d’Information du Burkina

FT/dnk/ata