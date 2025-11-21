Culture de l’ananas : le Directeur régional du Guiriko réaffirme la priorité de la diversification agricole

Bobo-Dioulasso, 14 novembre 2025 (AIB)-«La diversification agricole est une priorité pour le ministère », a déclaré le Directeur régional de l’Agriculture du Guiriko, Adanabou K. Eric Pascal, à l’occasion de la troisième journée porte ouverte de la ferme Djoda dédiée à la culture de l’ananas.

L’événement, tenu vendredi 14 novembre 2025 sur le site de production situé non loin de Bobo-Dioulasso, a réuni des représentants de l’administration, des techniciens agricoles et des producteurs venus constater l’évolution de cette spéculation dans la région.

Créée en 2018, la ferme Djoda de mène des travaux d’adaptation des engrais aux conditions climatiques locales afin d’améliorer la productivité de l’ananas. Les essais visent notamment à évaluer la faisabilité et la rentabilité de cette culture au Burkina Faso et à démontrer son potentiel de développement durable.

Le Directeur régional de l’Agriculture du Guiriko, Adanabou K. Eric Pascal, a salué les efforts de la ferme. Il a rappelé que le ministère encourage la diversification agricole et la mise en valeur de cultures telles que l’ananas, la banane plantain ou encore le cacao.

Environ une centaine d’hectares est désormais consacrée à l’ananas dans la région, avec la perspective de structurer progressivement les producteurs en coopératives.

Le promoteur de la ferme, Oumarou Compaoré, engagé depuis six ans dans cette spéculation, a présenté les résultats obtenus, notamment le calibre et l’état sanitaire des fruits.

M. Compaoré a indiqué que certains essais ont permis d’atteindre des rendements supérieurs à 85 tonnes par hectare, tout en soulignant la nécessité d’une maîtrise technique accrue pour faire face aux exigences climatiques.

La ferme a également fait part de discussions en cours avec des unités de transformation intéressées par un approvisionnement en ananas local.

Oumarou Compaoré précise appartenir à une coopérative regroupant plus d’une 80 producteurs et disposant d’un potentiel foncier encore sous-exploité.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata