Coupe Rimpogb-Nooma : Expérience de Tengandogo remporte la 2ᵉ édition

Ouagadougou, 16 nov. 2025 (AIB) – L’équipe d’Expérience de Tengandogo a remporté dimanche la 2ᵉ édition de la compétition de football dénommée Rimpogb-Nooma de Kienfangué, en battant Paamnoghin sur le score d’un but à zéro.

La finale, disputée en deux périodes de 25 minutes, a offert des occasions aux deux formations. Expérience de Tengandogo (en blanc) a ouvert le score peu avant la pause, un avantage conservé jusqu’au coup de sifflet final.

Le vainqueur a reçu le trophée, une enveloppe de 30 000 F CFA, un jeu de maillots, des ballons et divers gadgets. Paamnoghin (en vert) finaliste malheureux, est reparti avec un trophée, 20 000 F CFA, un jeu de maillots et des ballons. Les autres équipes participantes ont également bénéficié de récompenses financières.

Le promoteur du tournoi, Samandé Naaba Boulga de Tamsin s’est dit satisfait de la mobilisation. « L’objectif du tournoi est de promouvoir la cohésion sociale. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien », a-t-il déclaré.

La marraine de l’édition, Elisabeth Niodogo a salué l’engouement de la jeunesse.

« Toute la jeunesse s’est mobilisée. Nous espérons qu’à la prochaine édition, les jeunes seront encore plus motivés pour renforcer la cohésion sociale », a indiqué la marraine de l’édition, Elisabeth Niodogo.

Lancée le 27 septembre dernier, la coupe Rimpogb-Nooma a servi de cadre d’expression aux jeunes talents de football de Kienfangué et des quartiers environnants. La 3ᵉ édition est annoncée pour 2026.

