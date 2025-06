FOOT-BFA-CENTRE-CITOYENNETE-SPORT-COUPE

Coupe interservices du Gouverneur du Centre : le Ministère de la justice et les GSP sur la plus haute marche du podium

Ouagadougou, 1er juin 2025 (AIB) – L’équipe du ministère de la justice avec les Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP) a remporté samedi soir, la 3e édition de la coupe interservices du Gouverneur de la région du Centre, en battant en finale celle de la 3e région militaire par le score étriqué de 1 but à 0, a constaté l’AIB.

Cette rencontre a été âprement disputée entre deux équipes qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Les deux formations se sont dominées tour à tour mais le réalisme a été du côté de l’équipe du ministère de la justice et les GSP qui est championne pour cette 3e édition 2025.

En plus du trophée l’équipe vainqueur a eu la médaille d’or, la somme de 100 000FCFA et 2 ballons et des prix spéciaux. Pour sa 2e place, la formation de la 3e région militaire est repartie avec la médaille d’argent, la somme de 70 000FCFA, 1 ballon et des prix spéciaux.

La compétition qui est à sa 3e édition a été organisée à la faveur de la semaine régionale du vivre-ensemble du Centre. Cette initiative du Gouverneur de la région Abdoulaye Bassinga est une période de réflexion et d’activités favorisant le brassage des populations de la région du Centre.

« C’est une lapalissade que d’affirmer que le sport est un puissant facteur d’union, d’épanouissement, de frottement entre les jeunes et un instrument de paix et de développement de la solidarité. En effet, un match de football cristallise à lui tout seul cette magie d’union, de communion, de solidarité, de fraternité et de ferveur populaire », s’est exprimé le Gouverneur Bassinga.

Selon lui « c’est conscient de cet enjeu, que nous avons voulu associer des activités sportives à cette semaine régionale du vivre-ensemble ».

Au rang des activités de cette semaine de la citoyenneté il y a également eu un cross populaire suivi d’un méga aérobic, une course cycliste féminine, des jeux de société, de la pétanque et ce tournoi de football qui a réuni 16 équipes des services publics comme privés.

C’est le ministre en charge de l’administration territoriale Emile Zerbo qui a été le patron de l’activité. Sa Majesté le Mogho-Naaba Baongho est le parrain de la finale pendant que El Hadj Hamado Ouédraogo est le parrain de la semaine du vivre-ensemble.

Les organisateurs se sont donnés rendez-vous pour la 4e édition l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

