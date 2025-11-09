Coupe du Renouveau 2025 : Prési FC de Bittou sacré au terme d’une finale disputée

Tenkodogo, 8 nov. 2025 (AIB)-Prési FC de Bittou a remporté, samedi, au stade communal de Tenkodogo, la finale de la Coupe du Renouveau 2025, en s’imposant aux tirs au but face à Sigri FC. Organisée sur trois mois par la Ligue régionale de football du Nakambé, sous le patronage du ministre des Infrastructures, la compétition visait à promouvoir la cohésion sociale, l’animation locale et l’épanouissement de la jeunesse à travers le sport.

La finale a réuni autorités administratives et coutumières, responsables sportifs et acteurs communautaires, témoignant de l’intérêt accordé au développement du football régional.

Représentant le ministre des Infrastructures, le chargé de mission a souligné que la compétition « contribue au rapprochement social et renforce le vivre-ensemble dans un contexte où l’unité demeure essentielle ».

Le président de la Ligue régionale de football du Nakambé, Souleymane Lonfo, a indiqué que la Coupe du Renouveau a permis d’animer les communes et de donner une visibilité accrue aux jeunes talents. Il a exprimé l’espoir de voir, dans les années à venir, des joueurs issus de la région intégrer les sélections nationales.

Sur le terrain, Prési FC de Bittou et Sigri FC ont livré une rencontre engagée et tactiquement maîtrisée, soldée par un score d’un but partout au terme du temps réglementaire. La série des tirs au but a finalement départagé les deux formations, offrant le trophée à Prési FC de Bittou.

La cérémonie de clôture s’est déroulée dans un esprit de fair-play. Le parrain de l’édition, le colonel-major Jean-Baptiste Parkouda, a félicité les finalistes et l’ensemble des équipes engagées, encourageant la poursuite d’initiatives sportives dans la région.

Prési FC de Bittou, vainqueur, repart avec le trophée, une enveloppe de 300 000 F CFA, des médailles, un jeu de maillots complets et des ballons.

Sigri FC, finaliste malheureux, reçoit une enveloppe de 250 000 F CFA, des médailles, un jeu de maillots complets et des ballons.

Les autres formations participantes ont également bénéficié de jeux de maillots complets et de ballons.

La Coupe du Renouveau s’affirme désormais comme un cadre d’expression sportive et de cohésion sociale dans la région du Nakambé.

Les acteurs locaux ont exprimé leur volonté de maintenir et de renforcer cette initiative afin de soutenir durablement la formation, l’accompagnement des équipes et la promotion des jeunes talents régionaux.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata