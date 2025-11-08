Coupe du monde U17 Qatar 2025: le Burkina Faso bat la République Tchèque (2-1) et se relance dans le groupe I

Ouagadougou, 8 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons Cadets du Burkina Faso ont battu samedi à Doha leurs homologues de la République Tchèque par le score de 2 buts à 1, et se sont relancés dans le groupe I menés par les Américains U17.

Ce sont les Burkinabè qui ont ouvert le score par Mohamed Zongo (30e) avant que les cadets tchèques n’égalisent 3 minutes plus tard par Skrkon (30e).

Du retour de la pause, les poulains d’Oscar Barro ont appuyé sur l’accélérateur et ont arraché la victoire grâce à leur sérial buteur Loukman Achraf Tapsoba (50e).

Après donc la courte défaite des Etalons Cadets le 5 novembre dernier face aux USA (0-1), ils se relancent dans le groupe I.

Les USA au même moment ont enregistré leur 2e victoire face au Tadjikistan et sont sont leader du groupe avec 6 points (+2), suivis de la République Tchèque (3 points+4), du Burkina Faso (3 points+0) et du Tadjikistan (0 point – 6). Aucune équipe n’est pour le moment qualifiée dans ce groupe I.

C’est le 11 novembre prochain à l’issue des oppositions Burkina Faso # Tadjikistan et USA # République Tchèque, qu’on connaitra les qualifiées pour le second tour.

La coupe du monde FIFA U17 Qatar 2025 se joue à Doha du 3 au 27 novembre.

Agence d’information du Burkina

As/ata