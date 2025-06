Coopération multilatérale : le Système des Nations unies s’engage à renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso pour plus de dynamisme dans les actions

(Ouagadougou, le 27 juin 2025)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu en audience, le jeudi 26 juin 2025, la Coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso, Madame Carol Flore-SMERECZNIAK.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue les axes de partenariat entre le Burkina Faso et le Système des Nations unies, ainsi que de faire un tour d’horizon des actions de développement entreprises par les différentes agences onusiennes dans notre pays.

La Coordonnatrice résidente a également échangé avec le Chef de la diplomatie burkinabè sur la tenue de deux rencontres internationales majeures, prévues à la fin du mois de juin et courant juillet.

La première est la Conférence sur le financement du développement, qui se tiendra dans les prochains jours à Séville, en Espagne.

Madame Carol Flore-SMERECZNIAK a indiqué que cette tribune constituera une opportunité de concertation entre Chefs d’État et de Gouvernement en vue de renforcer les investissements en faveur des pays en développement.

Le second grand rendez-vous est la Conférence sur le système alimentaire mondial, prévue en juillet à Addis-Abeba, en Éthiopie.

À ce sujet, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE et Madame Flore-SMERECZNIAK ont évoqué les opportunités offertes par ce cadre, qui permettra au Burkina Faso de valoriser les politiques et actions mises en œuvre par les plus hautes autorités burkinabè pour garantir la souveraineté alimentaire.

« C’est aussi, et surtout, une occasion d’attirer de nouveaux investisseurs », a souligné la Coordonnatrice résidente.

Autre point abordé au cours de l’audience est la visite prochaine de haut niveau de responsables onusiens au Burkina Faso, annoncée par Madame Carol Flore-SMERECZNIAK, et favorablement accueillie par le ministre des Affaires étrangères.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’équipe du Système des Nations unies pour son soutien constant aux autorités et pour les nombreux acquis au profit des communautés.

Il a particulièrement encouragé les équipes onusiennes à continuer d’agir en accord avec les priorités définies par les autorités burkinabè.

S’agissant des prochaines rencontres internationales, le Chef de la diplomatie burkinabè a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour assurer une participation réussie du Burkina Faso.

Il a insisté sur l’importance et les opportunités que représentent ces instances pour présenter les politiques nationales, valoriser la dynamique en cours, et nouer de nouveaux partenariats pour bâtir un Burkina nouveau.

DCRP/MAECR-BE

Agence d’Information du Burkina