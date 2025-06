PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE

Coopération Guinée Équatoriale-Burkina Faso : Son Excellence Moïsés MBA NCHAMA va jouer un rôle décisif

(Ouagadougou, 26 juin 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu ce jeudi les lettres de créance de Son Excellence Monsieur Moïsés MBA NCHAMA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée Équatoriale auprès du Burkina Faso avec résidence Abidjan en République de Côte d’Ivoire.

Diplomate de carrière, Monsieur Moïsés MBA NCHAMA a occupé de hautes fonctions aussi bien dans son pays qu’à l’international.

La coopération entre le Burkina Faso et la Guinée Équatoriale remonte à 1993. Plusieurs Protocoles d’accords ont été signés entre les deux États, notamment le Règlement intérieur de la Grande Commission Mixte de Coopération et l’Accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique. En 2021, le Burkina Faso a ouvert un Consulat Général à Malabo.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina