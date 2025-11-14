Coopération Burkina-Russie : Ouagadougou et Novossibirsk formalisent leur jumelage

Ouagadougou, 14 novembre 2025 (AIB)-La ville de Ouagadougou et celle de Novossibirsk, troisième plus grande cité de la Fédération de Russie et capitale de la Sibérie, ont signé le mardi 11 novembre 2025, un accord de jumelage destiné à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines clés.

Le document a été paraphé par le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, et le maire de Novossibirsk, Maksim Koudriavtsev, consacrant l’aboutissement d’un long processus de partenariat entre les deux municipalités.

Cet accord couvre notamment l’éducation, les arts, la culture, le sport et le tourisme, avec pour ambition de favoriser l’échange d’expériences et le rapprochement entre les populations des deux villes.

En marge de la cérémonie, le musée régional de Novossibirsk a lancé une exposition culturelle burkinabè intitulée « La grandeur du bronze, culture traditionnelle du Burkina Faso », prévue pour durer trois mois.

Pilotée par le ministère burkinabè du Commerce, la délégation était conduite par Séraphin B. Badolo. Les visiteurs peuvent y admirer diverses œuvres d’art produites par des créateurs burkinabè.

Par ailleurs, un stand burkinabè présentant des souvenirs du terroir est également installé à la bibliothèque régionale de Novossibirsk.

La partie burkinabè était appuyée par une équipe de l’Ambassade du Burkina Faso à Moscou.

Agence d’information du Burkina