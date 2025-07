Coopération bilatérale : l’ambassadeur de l’union européenne fait ses adieux au Premier ministre .

Le mardi 8 juillet 2025, l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a été reçu en audience par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Cette rencontre, empreinte de reconnaissance mutuelle, marque la fin de mission du diplomate européen au Burkina Faso.

Après deux années d’engagement à la tête de la délégation de l’Union européenne, M. Aristi est venu exprimer sa gratitude et présenter ses adieux au Chef du Gouvernement. « C’était avant tout l’occasion pour moi de faire mes adieux à Son Excellence le Premier ministre. Je repars avec beaucoup de gratitude pour ce que nous avons accompli ensemble », a-t-il déclaré à l’issue de l’audience.

Au cours de son mandat, la coopération entre le Burkina Faso et l’Union européenne s’est renforcée, notamment à travers la signature récente de quatre conventions de financement pour un montant total de 80 millions d’euros, destinés à soutenir des secteurs prioritaires du développement national. Le diplomate a également mis en lumière l’engagement régional de l’Union européenne, qui se traduit par la mise en œuvre de plus d’une douzaine de programmes conjoints avec le Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), pour un montant cumulé de 265 millions d’euros.

« Ce fut un honneur de représenter l’Union européenne ici. Deux années intenses, remplies de projets porteurs et de partenariats solides. Je suis fier du travail accompli », a souligné le diplomate européen.

Le Premier ministre a salué l’action du diplomate, tout en réaffirmant l’attachement du Burkina Faso à une coopération respectueuse des priorités nationales : « Dites à votre successeur qu’il est le bienvenu. Nous sommes disposés à entretenir un partenariat qui respecte notre souveraineté et nos priorités pour l’intérêt des Burkinabè », a-t-il souligné.

Visiblement ému, M. Aristi a salué la dignité et la résilience du peuple burkinabè, en exprimant son attachement profond au pays : « Je suis très triste de partir, mais c’est la nature de notre travail. Je repars ébloui par les Burkinabè. »

Cette audience vient clore un mandat placé sous le signe du renforcement de la coopération, de l’amitié et d’un engagement commun pour la paix et le développement entre l’Union européenne et le Burkina Faso.

DCRP/Primature