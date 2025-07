Construction de l’usine de tomate de Tenkodogo : Un taux de réalisation physique d’environ 13 %

Tenkodogo, 9 juillet 2025 (AIB) – Le chargé de mission de la présidence du Faso auprès de la région du Nakambé, Adaman Kamboné, accompagné de notabilités et du responsable du programme APEC, a effectué ce mercredi une visite sur le site des travaux de construction de l’usine de transformation de tomates, à Pédogo, un village situé à quelques encablures du centre-ville.

Lancés en avril dernier, les travaux affichent actuellement un taux d’avancement physique d’environ 13 %. Les techniciens en charge du projet ont assuré que l’usine sera entièrement achevée d’ici avril 2026.

Des coups de marteau par-ci, des vrombissements de bétonnières par-là, des ouvriers s’activant à la construction des murs, certains poussant des brouettes de sable au pas de course, d’autres confectionnant des briques… le tout dans un climat de sérénité : c’est l’ambiance qui régnait ce mercredi matin sur le chantier de la future usine, bâtie sur une superficie de trois hectares.

Des magasins de stockage pour les produits finis et les matières premières, au bloc administratif, en passant par la zone de cantine, les vestiaires, l’infirmerie et l’atelier de maintenance, Adaman Kamboné et sa délégation ont fait le tour complet des infrastructures en cours de réalisation, afin de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux.

« Les travaux sur le chantier se déroulent bien. Nous disposons d’une main-d’œuvre conséquente, ainsi que de trois forages à haut débit pour l’approvisionnement en eau. Nous sommes actuellement à un taux d’exécution physique d’environ 13 % », a déclaré le chef de chantier, Latif Hermann Boukoungou.

De son côté, Adaman Kamboné a déclaré :

« Nous venons de constater que les travaux ont effectivement commencé et avancent très bien. L’objectif est de mettre ces infrastructures en service dans les meilleurs délais, afin que les produits issus de cette usine soient disponibles et que tous ceux qui ont souscrit sachent comment leur contribution a été utilisée. »

Il a précisé que, pour ce projet, aucune cérémonie de pose de première pierre n’a été organisée, sur instruction du Président du Faso, qui estime que « toutes ces cérémonies sont du gaspillage », préférant que les travaux aillent plus vite pour que l’usine soit rapidement mise à la disposition des populations.

Le projet de construction de l’usine de transformation de tomates s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Il représente un investissement de sept milliards cinq cents millions de francs CFA (7 500 000 000 FCFA).

Agence d’information du Burkina

