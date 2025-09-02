CONSTAT DES PRIX DES MOTOS : les opérations de contrôle commencent à porter fruit.

(Ouagadougou, 01 Septembre 2025). La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a effectué un constat d’impact de ses récentes actions sur le marché des engins à deux roues. Les résultats sont encourageants : une tendance baissière des prix est observée, tant sur les motos de marque originale que sur les modèles génériques.

Selon le constat :

– La Sirius 115 originale, initialement vendue à 1 025 000 FCFA, est désormais proposée à 850 000 FCFA.

– La Sirius 110, qui coûtait 925 000 FCFA, est descendue à 800 000 FCFA.

– La Mio 125, auparavant à 925 000 FCFA, se négocie aujourd’hui entre 800 000 FCFA et 750 000 FCFA, selon les points de vente.

– Enfin, la Mio générique est désormais accessible à 550 000 et Sirius générique à 475.000 et 525000 FCFA, marquant une baisse significative.

Cette évolution positive témoigne de l’efficacité des opérations de contrôle menées ces dernières semaines, visant à assainir le secteur et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Cependant, des irrégularités persistent. Certains vendeurs n’affichent toujours pas les prix de leurs motos, une pratique contraire à la réglementation en vigueur. Aussi, des cas de vente à des prix excessifs ont-ils été relevés, mettant en lumière des tentatives de spéculation injustifiée.

Face à cette situation, des décisions sont en cours d’élaboration concernant la fixation d’une marge bénéficiaire raisonnable sur les engins motorisés.

L’objectif est clair : garantir la transparence, prévenir les abus et instaurer un climat de confiance entre vendeurs et consommateurs

Toute irrégularité constatée sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur.

La BMCRF réaffirme son engagement à veiller au respect des règles économiques et invite les citoyens à rester vigilants. 80 00 11 84/ 80 00 11 85/ 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Agence d’Information du Burkina

Source : SCRP/ BMCRF