Conseil des ministres : expropriation d’un terrain litigieux dans la région des Koulsé

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)-Le Conseil des ministres de ce jeudi 6 novembre a adopté un décret d’expropriation d’un terrain litigieux dans la région des Koulsé au profit d’un projet d’intérêt général.

Au titre du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d’utilité publique urgente un terrain litigieux dans la région des Koulsé entre les villages de Zaonna/Saori (département de Mané, province du Sandbondtenga) et Yilou (département de Guibaré, province du Bam).

«Le décret a pour but d’exproprier le terrain querellé au profit d’un projet d’intérêt général en l’occurrence des travaux militaires. En conséquence, tout occupant est sommé de quitter les lieux sans délai », a expliqué le ministre d’État, chargé de l’administration territoriale, Emile Zerbo. Il a ajouté que cette mesure sera appliquée à tous les cas similaires.

Le Conseil des ministres de ce jeudi a été présidé par le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

