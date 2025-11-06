Burkina-Conseil-Ministres-Expropriation

Conseil des ministres : adoption d’une carte d’identité biométrique AES et institution d’un passeport d’urgence et de pèlerinage

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)-Le Conseil des ministres de ce jeudi 6 novembre a adopté deux décrets portant adoption d’une carte d’identité biométrique AES et l’institution d’un passeport d’urgence et d’un passeport de pèlerinage.

Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets. Le premier décret, relatif à la règlementation des documents de voyage, s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des documents de voyage.

Selon le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou Sana, cette initiative vise à assurer la conformité des passeports et autres titres de voyage aux standards internationaux, notamment ceux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Ce décret introduit des innovations majeures notamment l’institution du passeport d’urgence pour les motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence dûment justifiés, en l’occurrence les cas d’évacuation sanitaire, l’institution du passeport de pèlerinage.

Le second décret porte sur l’institution d’une Carte d’identité biométrique AES. L’institution de la Carte d’identité biométrique AES vise à doter notre pays d’un document d’identité fiable, sécurisé et conforme aux normes communautaires et internationales tout en facilitant l’accès des citoyens aux services sociaux de base.

En termes d’innovations, ce décret permet à tout citoyen burkinabè, âgé de 5 ans au moins, de se faire établir une carte d’identité biométrique AES dont la validité est de dix ans.

Le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana, précise que dans le cadre de la mise en œuvre de la Carte d’identité biométrique AES, il est prévu une période transitoire de 5 ans, à compter de sa date de mise en circulation, pour le retrait définitif des cartes d’identité actuellement en vigueur dans les États de l’AES.

