Conflit intercommunautaire : Plus de 1291 déplacés accueillis à Kpuéré

Noumbiel, 27 août 2025 (AIB) – Plus de 1291 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont trouvé refuge à Kpuéré (Noumbiel) après un conflit intercommunautaire survenu au Ghana, a constaté l’AIB.

Le Haut-commissaire Drissa Hema, qui leur a rendu visite le 27 août, a exprimé la solidarité des autorités et annoncé des mesures d’assistance. Il a salué la population hôte et les forces de sécurité pour leur esprit de solidarité.

Selon les déplacés, le conflit serait lié à un litige foncier.

