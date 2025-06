Burkina-Nord-Sécurité-Sensibilisation

Conférence publique : La DRPN du Nord engagée à établir une chaine de vigilance citoyenne

Ouahigouya, 12 juin 2025, (AIB)- La Direction régionale de la police nationale du Nord (DRPN/Nord) a organisé ce mercredi 11 juin à Ouahigouya, une rencontre de sensibilisation au profit de plusieurs acteurs évoluant dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des stations-services et des débits de boissons dans le but d’établir une chaine de vigilance citoyenne pour contribuer à la lutte contre l’insécurité a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « Rôle de certains professionnels dans la lutte contre l’insécurité : cas des gérants d’hôtels, des débits de boissons et de stations-services » que cette conférence a été initiée. Au regard du contexte sécuritaire qui prévaut, le directeur provincial de la police nationale du Yatenga Sory Ouattara, représentant le directeur régional, a estimé qu’il faut davantage sensibiliser certains professionnels afin d’améliorer leur contribution pour la résolution de la crise sécuritaire actuelle.

Il a remercié au nom de sa hiérarchie, les acteurs présents pour la mobilisation qui témoigne de leur prise de conscience à aider la police à les aider avant de souhaiter que s’établisse une chaine de vigilance citoyenne à Ouahigouya pour les raisons de la cause.

Les acteurs concernés fortement mobilisés ont suivi la communication sur le thème livré par le commissaire de police Paul Nikièma. Le patron du renseignement s’est appesanti sur les textes règlementaires régissant les différents secteurs d’activités avant d’évoquer le rôle des acteurs dans la coproduction de sécurité, leurs apports, puis terminé par des orientations.

Aux termes de sa présentation le communicateur a insisté sur le fait que ce ne sont pas les services de police et de renseignements qui vaincront l’insécurité mais les communautés. Par la voix de leur représentant Daniel Moné, les professionnels concernés après des échanges sans tabou, ont indiqué avoir bien compris les enjeux du moment et s’engage à leur tour à faciliter la recherche de la paix et de la sécurité qui du reste, permettra aux uns et aux autres un meilleur exercice des activités respectives pour le développement économique de la cité de Naaba Kango.

