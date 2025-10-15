Yatenga-Barga-Education-Pédagogie-Conférence

Conférence pédagogique : le PDS de Barga donne le top de départ à la CEB de Barga

Barga, 15 oct. 2025 (AIB)- le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Barga, Augustin Ilboudo, a présidé mercredi, la cérémonie d’ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Barga, a constaté l’AIB.

Dans son mot d’ouverture, le premier responsable de la commune de Barga, a salué la résilience et l’adaptation du personnel éducatif de sa commune. Pour lui, grâce à leur esprit de sacrifice, des résultats satisfaisants ont été enregistrés au cours de l’année scolaire antérieure.

Revenant spécifiquement sur la thématique principale de la conférence qui porte sur les réformes pédagogiques entreprises par les plus hautes autorités du pays, Augustin Ilboudo a reconnu et apprécié positivement la clairvoyance des dirigeants du Burkina Faso d’opérer des changements dans le système éducatif.

« Ces réformes voulues par les premières autorités sont très salutaires car cela permettra de former des citoyens responsables et mieux ancrés dans les valeurs sociales Burkinabè », a-t-il dit.

L’autorité municipale a invité les participants à s’investir pleinement dans les activités en vue d’une mise en application effective dans les salles de classes respectives.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Barga, Daouda Sigué a rassuré au PDS de la bonne disposition des agents de la circonscription à une vulgarisation des réformes dans les différentes classes. « Depuis l’année passée, malgré quelques difficultés, les enseignants de la CEB de Barga ont effectivement implémenté ces innovations telles que l’anglais, le jardinage, les Technique de l’information et de la communication (TIC) », a-t-il soutenu.

A l’en croire, ce renforcement de capacité est louable surtout qu’il se tient en début d’année. C’est un personnel enseignant enthousiaste qui se dit prêt à s’investir sans réserve pour une meilleure appropriation des contenus de la formation qui se déroulera du 15 au 19 octobre 2025.

Agence d’information du Burkina

